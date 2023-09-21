ВИДЕО. Встреча с кумирами. Юные футболисты посетили тренировку Динамо
Дети взяли автографы, сделали фото и пробили по воротам Дениса Игнатенко
В четверг, 21 сентября, утренняя тренировка «Динамо» была особенной. Ее посетили гости – маленькие дети, а именно первоклассники, которые только начали заниматься футболом в столичных командах «Выгуровщина» и ДЮСШ-14.
15 мальчиков от 5 до 7 лет только делают свои первые шаги в игре миллионов, и присутствие на тренировке первой команды «Динамо» стало для них настоящим событием.
На протяжении всей тренировки они смотрели на своих футбольных кумиров, а дождавшись его завершения, они взяли автографы и сфотографировались со всеми футболистами. Приятным бонусом для детей оказалась возможность нанести удары по воротам динамовского голкипера Дениса Игнатенко.
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к ближайшей игре УПЛ. Игра состоится в ближайшую субботу в Черкассах, где бело-синие померятся силами с новичком Премьер-лиги, командой ЛНЗ.
ВИДЕО. Встреча с кумирами. Юные футболисты посетили тренировку Динамо
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