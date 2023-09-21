Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб

24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин разочаровался своей ролью второго вратаря в команде и планирует покинуть клуб.

Как сообщает Fichajes.net, решение «сливочных» приобрести на замену травмированному Тибо Куртуа испанского голкипера Кепу Аррисабалагу полностью исчерпало терпение Лунина, который может покинуть команду уже следующего трансферного окна, зимой.

Контракт Лунина с «Реалом» действует до конца текущего сезона, украинский страж ворот выступает в составе мадридского клуба с 2018 года.

В этом сезоне Лунин сыграл в старте в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил один гол.