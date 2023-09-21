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  4. Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Испания
21 сентября 2023, 21:06 |
1549
4

Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб

Украинский голкипер снова стал вторым выбором команды после прихода Кепы

21 сентября 2023, 21:06 |
1549
4
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Fichajes.net. Андрей Лунин

24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин разочаровался своей ролью второго вратаря в команде и планирует покинуть клуб.

Как сообщает Fichajes.net, решение «сливочных» приобрести на замену травмированному Тибо Куртуа испанского голкипера Кепу Аррисабалагу полностью исчерпало терпение Лунина, который может покинуть команду уже следующего трансферного окна, зимой.

Контракт Лунина с «Реалом» действует до конца текущего сезона, украинский страж ворот выступает в составе мадридского клуба с 2018 года.

В этом сезоне Лунин сыграл в старте в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил один гол.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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Комментарии 4
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Nordenus
Наивность Лунина закончилась...
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+2
Ivan Oleksandrov
Минулого року вже таке чули.
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+1
a.fedorenko1953
Не минуло і  п'яти років , як маленький хлпчисько усе зрозумів. Воно дійсно мешкають у якійсь своїй реальності.
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0
Владислав Рейский
Давайте отталкиватся от того факта что не важно уже что он там решил, похоже контракт кончится, а новый не дадут, а если и правда пришел в себя, то просился бы уже в аренду или за копейки отпустить его раньше, но вряд ли это уже возможно, а то что ему никто не обещал быть № 1 и так было ясно сначала
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0
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