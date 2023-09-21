Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»
Испания
21 сентября 2023, 20:34 |
575
0

Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»

Форвард «Барселоны» – об уходе из «Атлетико» Мадрид

21 сентября 2023, 20:34 |
575
0
Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»
etty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский форвард Жоау Феликс признался, что ради перехода в аренду в «Барселону» отказался от значительной суммы денег от «Атлетико» Мадрид:

«Да, это правда, что я отказался от существенной суммы, но мне нужно было сменить клуб. Таков футбол. Если что-то не получается – то нужно менять команду.

Я попробовал в «Челси», теперь я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать все возможное. Там у меня тоже были очень хорошие отрезки».

По теме:
Боруссия Дортмунд абсолютно не заинтересована в возвращении Санчо
И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
Хави и Френки де Йонг рассказали о продлении контракта голландца
Жоау Феликс Барселона Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Футбол | 21 сентября 2023, 00:04 9
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла

Лондонцы вернулись в Лигу чемпионов

Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Футбол | 21 сентября 2023, 17:05 5
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Судаков находится в поле зрения Ювентуса

«Старая синьора» следит за украинцем

Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер
Футбол | 21.09.2023, 19:09
Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер
Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 21.09.2023, 01:03
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Футбол | 20.09.2023, 22:24
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 16
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
19.09.2023, 16:50 1
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем