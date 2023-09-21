Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»

Португальский форвард Жоау Феликс признался, что ради перехода в аренду в «Барселону» отказался от значительной суммы денег от «Атлетико» Мадрид:

«Да, это правда, что я отказался от существенной суммы, но мне нужно было сменить клуб. Таков футбол. Если что-то не получается – то нужно менять команду.

Я попробовал в «Челси», теперь я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать все возможное. Там у меня тоже были очень хорошие отрезки».