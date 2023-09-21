Саудовская Аравия21 сентября 2023, 20:12 |
1334
0
ФОТО. Мяч в крови. На Сан-Сиро появился мурал с Манчини и Роналду
Также авторы изобразили Мухаммеда бин Салмана
21 сентября 2023, 20:12 |
1334
0
Накануне матча Лиги чемпионов «Милан» – «Ньюкасл» на одной из стен стадиона «Сан-Сиро» в Милане появился новый мурал. На нем изображены звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини и принц Мухаммед бин Салман.
Все трое держат в руках окровавленные мячи. Таким образом авторы мурала хотят подчеркнуть, что приток футбольных звезд в Саудовскую Аравию происходит на фоне очень серьезных нарушений прав человека в стране и преступлений правящей династии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2023, 10:20 14
Также предусмотрены санкции для украинских фанатов
Футбол | 21 сентября 2023, 00:42 5
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров»
Футбол | 21.09.2023, 14:53
Футбол | 21.09.2023, 20:52
Футбол | 21.09.2023, 12:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2023, 12:27 12
21.09.2023, 07:00 3
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
20.09.2023, 00:35 11