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Саудовская Аравия
21 сентября 2023, 20:12 |
1334
0

ФОТО. Мяч в крови. На Сан-Сиро появился мурал с Манчини и Роналду

Также авторы изобразили Мухаммеда бин Салмана

21 сентября 2023, 20:12 |
1334
0
ФОТО. Мяч в крови. На Сан-Сиро появился мурал с Манчини и Роналду
Sport Mediaset

Накануне матча Лиги чемпионов «Милан» – «Ньюкасл» на одной из стен стадиона «Сан-Сиро» в Милане появился новый мурал. На нем изображены звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини и принц Мухаммед бин Салман.

Все трое держат в руках окровавленные мячи. Таким образом авторы мурала хотят подчеркнуть, что приток футбольных звезд в Саудовскую Аравию происходит на фоне очень серьезных нарушений прав человека в стране и преступлений правящей династии.

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фото Криштиану Роналду Роберто Манчини Мухаммед бин Салман Аль Сауд сборная Саудовской Аравии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Источник Sport Mediaset
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