ФОТО. Мяч в крови. На Сан-Сиро появился мурал с Манчини и Роналду

Накануне матча Лиги чемпионов «Милан» – «Ньюкасл» на одной из стен стадиона «Сан-Сиро» в Милане появился новый мурал. На нем изображены звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини и принц Мухаммед бин Салман.

Все трое держат в руках окровавленные мячи. Таким образом авторы мурала хотят подчеркнуть, что приток футбольных звезд в Саудовскую Аравию происходит на фоне очень серьезных нарушений прав человека в стране и преступлений правящей династии.