Херардо МАРТИНО: «Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана»
Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал выступления аргентинца
Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выступление звездного аргентинца Лионеля Месси.
«Для наших игроков, усердно тренирующихся и являющихся коллегами Лионеля Месси, приятно осознавать, что они могут вместе играть и побеждать с лучшим футболистом мира.
Для нас, Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана, которые наслаждаются, находясь возле него», – сказал Мартино.
В последнем матче «Интер Майами» Месси был заменен на 37-й минуте матча из-за дискомфорта в мышцах ноги, а его команда победила «Торонто» со счетом 4:0.
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