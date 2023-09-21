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  4. Херардо МАРТИНО: «Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана»
Major League Soccer
21 сентября 2023, 19:40 |
217
0

Херардо МАРТИНО: «Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана»

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал выступления аргентинца

21 сентября 2023, 19:40 |
217
0
Херардо МАРТИНО: «Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана»
Eluniversal.com. Херардо Мартино и Лионель Месси

Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выступление звездного аргентинца Лионеля Месси.

«Для наших игроков, усердно тренирующихся и являющихся коллегами Лионеля Месси, приятно осознавать, что они могут вместе играть и побеждать с лучшим футболистом мира.

Для нас, Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана, которые наслаждаются, находясь возле него», – сказал Мартино.

В последнем матче «Интер Майами» Месси был заменен на 37-й минуте матча из-за дискомфорта в мышцах ноги, а его команда победила «Торонто» со счетом 4:0.

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Херардо Мартино Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Торонто (MLS) Интер Майами
Источник Telemundo Deportes
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