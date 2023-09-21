Херардо МАРТИНО: «Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана»

Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выступление звездного аргентинца Лионеля Месси.

«Для наших игроков, усердно тренирующихся и являющихся коллегами Лионеля Месси, приятно осознавать, что они могут вместе играть и побеждать с лучшим футболистом мира.

Для нас, Месси – главный герой, а мы – актеры второго плана, которые наслаждаются, находясь возле него», – сказал Мартино.

В последнем матче «Интер Майами» Месси был заменен на 37-й минуте матча из-за дискомфорта в мышцах ноги, а его команда победила «Торонто» со счетом 4:0.