ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный итальянец возглавил сборную Турции
С командой будет работать Винченцо Монтелла
Федерация футбола Турции официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Винченцо Монтеллы. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан на три года – до лета 2026 года.
Официальная церемония презентации Монтеллы состоится в следующую среду, 27 сентября. На посту главного тренера сборной Турции он заменил немца Штефана Кунца, который был уволен в воскресенье.
Ранее Монтелла уже работал в Турции с «Адана Демирспором» с 2021 по 2023 годы.
На данный момент сборная Турции идет второй в отборочной группе D квалификации к Евро-2024, набрав 10 очков в 5 матчах.
A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Riva’da! 🇹🇷 pic.twitter.com/aZUY9NQ7tw— TFF (@TFF_Org) September 21, 2023
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