Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный итальянец возглавил сборную Турции
Чемпионат Европы
21 сентября 2023, 19:18 | Обновлено 21 сентября 2023, 19:19
878
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный итальянец возглавил сборную Турции

С командой будет работать Винченцо Монтелла

21 сентября 2023, 19:18 | Обновлено 21 сентября 2023, 19:19
878
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный итальянец возглавил сборную Турции
TFF

Федерация футбола Турции официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Винченцо Монтеллы. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан на три года – до лета 2026 года.

Официальная церемония презентации Монтеллы состоится в следующую среду, 27 сентября. На посту главного тренера сборной Турции он заменил немца Штефана Кунца, который был уволен в воскресенье.

Ранее Монтелла уже работал в Турции с «Адана Демирспором» с 2021 по 2023 годы.

На данный момент сборная Турции идет второй в отборочной группе D квалификации к Евро-2024, набрав 10 очков в 5 матчах.

По теме:
Звездный итальянец возглавит сборную Турции
Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером
Товарищеские матчи. Игра между Кот-д'Ивуаром и Мали прервана из-за дождя
сборная Турции по футболу Винченцо Монтелла
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Футбол | 21 сентября 2023, 17:05 5
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Судаков находится в поле зрения Ювентуса

«Старая синьора» следит за украинцем

УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21 сентября 2023, 10:20 12
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков

Также предусмотрены санкции для украинских фанатов

Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Футбол | 21.09.2023, 12:49
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Украинки проиграла команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0
Футбол | 21.09.2023, 18:59
Украинки проиграла команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0
Украинки проиграла команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Футбол | 21.09.2023, 00:04
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 13
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 16
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
20.09.2023, 12:27 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 15:20 1
Волейбол
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем