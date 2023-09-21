ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный итальянец возглавил сборную Турции

Федерация футбола Турции официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Винченцо Монтеллы. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан на три года – до лета 2026 года.

Официальная церемония презентации Монтеллы состоится в следующую среду, 27 сентября. На посту главного тренера сборной Турции он заменил немца Штефана Кунца, который был уволен в воскресенье.

Ранее Монтелла уже работал в Турции с «Адана Демирспором» с 2021 по 2023 годы.

На данный момент сборная Турции идет второй в отборочной группе D квалификации к Евро-2024, набрав 10 очков в 5 матчах.