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  4. Лудогорец может продать Игоря Пластуна зимой
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 19:18 |
237
0

Лудогорец может продать Игоря Пластуна зимой

Украинский защитник может в ближайшее время покинуть болгарский клуб

21 сентября 2023, 19:18 |
237
0
Лудогорец может продать Игоря Пластуна зимой
ФК Лудогорец. Игорь Пластун

33-летний украинский защитник Игорь Пластун может покинуть болгарский «Лудогорец» в ближайшее трансферное окно – зимой.

Защитник не попал в заявку команды на нынешний разыграш Лиги конференций

Контракт Пластуна с клубом рассчитан до конца сезона и заканчивается в июне 2024 года. Пока болгарский клуб не намерен предлагать ему новый контракт, поэтому теперь руководство начало искать для него новую команду.

В сентябре Пластун играл уже за вторую команду «Лудогорца». В элитном дивизионе он ограничился двумя выходами на поле в августе.

Для 33-летнего Игоря это второе пребывание в «Лудогорце». Он выступал за команду в период 2016-2018 годов, после чего был продан в бельгийский «Гент», а в 2021 году вернулся в клуб.

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Источник Тема Спорт
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