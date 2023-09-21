ФОТО. Пообщался с Луческу. Ребров побывал на тренировке Динамо

«Динамо» опубликовало фото приезда наставника сборной Украины Сергея Реброва на базу киевлян. Тренер посетил тренировку команды и пообщался с тренером Мирчей Луческу.

Сборная Украины в октябре проведет два важнейших матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Что касается «Динамо», то команда готовится к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ 23 сентября.