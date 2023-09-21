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Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 18:58 |
1006
0

ФОТО. Пообщался с Луческу. Ребров побывал на тренировке Динамо

Тренер сборной оценивает подготовку команды

21 сентября 2023, 18:58 |
1006
0
ФОТО. Пообщался с Луческу. Ребров побывал на тренировке Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Динамо» опубликовало фото приезда наставника сборной Украины Сергея Реброва на базу киевлян. Тренер посетил тренировку команды и пообщался с тренером Мирчей Луческу.

Сборная Украины в октябре проведет два важнейших матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Что касается «Динамо», то команда готовится к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ 23 сентября.

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Сергей Ребров Мирча Луческу Динамо Киев сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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