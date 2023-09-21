Украина. Премьер лига21 сентября 2023, 18:58 |
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ФОТО. Пообщался с Луческу. Ребров побывал на тренировке Динамо
Тренер сборной оценивает подготовку команды
21 сентября 2023, 18:58 |
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«Динамо» опубликовало фото приезда наставника сборной Украины Сергея Реброва на базу киевлян. Тренер посетил тренировку команды и пообщался с тренером Мирчей Луческу.
Сборная Украины в октябре проведет два важнейших матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
Что касается «Динамо», то команда готовится к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ 23 сентября.
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