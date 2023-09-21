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  4. Дарья Снигур – Александра Корнеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:10
596
4

Дарья Снигур – Александра Корнеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире ITF W60 в Калдаш-да-Раинья

21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:10
596
4
Дарья Снигур – Александра Корнеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.

Во втором раунде соперницей украинки станет Александра Корнеева (№186 WTA). Время начала поединка – 19:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки провели один матч, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Фионы Ферро (№179 WTA) или Амандин Эсс (№455 WTA).

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Так Дар'я Корнєєва чи Александра ?( що за транслітерація така, чи вже повністю Алєксандра,  чи ставте українське відповідне ім'я Олександра )
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-PhoeniX-
Гы.. А чего Favbet, который уже весь сайт заполонил со своей навязчивой рекламой, не принимает на Снигур ставки?
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