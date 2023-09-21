Дарья Снигур – Александра Корнеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.

Во втором раунде соперницей украинки станет Александра Корнеева (№186 WTA). Время начала поединка – 19:40 по Киеву.

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Ранее теннисистки провели один матч, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Фионы Ферро (№179 WTA) или Амандин Эсс (№455 WTA).