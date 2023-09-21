ITF21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:10
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Дарья Снигур – Александра Корнеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире ITF W60 в Калдаш-да-Раинья
21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:10
596
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21 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Калдаш-да-Раинья.
Во втором раунде соперницей украинки станет Александра Корнеева (№186 WTA). Время начала поединка – 19:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки провели один матч, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Фионы Ферро (№179 WTA) или Амандин Эсс (№455 WTA).
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Комментарии 4
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Так Дар'я Корнєєва чи Александра ?( що за транслітерація така, чи вже повністю Алєксандра, чи ставте українське відповідне ім'я Олександра )
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Гы.. А чего Favbet, который уже весь сайт заполонил со своей навязчивой рекламой, не принимает на Снигур ставки?
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