Владимир БРАЖКО: «Был разговор с Луческу. Надеюсь, мне будут доверять»
Уход Сидорчука открывает игроку возможности
После ухода из «Динамо» Сергея Сидорчука ожидается, что больше времени на поле получит молодой центральный полузащитник Владимир Бражко.
Да, я общался с нашим главным тренером. О деталях нашего разговора я не буду говорить, но надеюсь, что тренерский штаб мне будет доверять».
«Со своей стороны я буду делать все, чтобы соответствовать уровню игрока стартового состава киевского «Динамо», – сказал Бражко.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.
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