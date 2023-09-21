Владимир БРАЖКО: «Был разговор с Луческу. Надеюсь, мне будут доверять»

После ухода из «Динамо» Сергея Сидорчука ожидается, что больше времени на поле получит молодой центральный полузащитник Владимир Бражко.

Да, я общался с нашим главным тренером. О деталях нашего разговора я не буду говорить, но надеюсь, что тренерский штаб мне будет доверять».

«Со своей стороны я буду делать все, чтобы соответствовать уровню игрока стартового состава киевского «Динамо», – сказал Бражко.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.