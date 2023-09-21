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  4. Владимир БРАЖКО: «Был разговор с Луческу. Надеюсь, мне будут доверять»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 17:53 |
326
0

Владимир БРАЖКО: «Был разговор с Луческу. Надеюсь, мне будут доверять»

Уход Сидорчука открывает игроку возможности

21 сентября 2023, 17:53 |
326
0
Владимир БРАЖКО: «Был разговор с Луческу. Надеюсь, мне будут доверять»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

После ухода из «Динамо» Сергея Сидорчука ожидается, что больше времени на поле получит молодой центральный полузащитник Владимир Бражко.

Да, я общался с нашим главным тренером. О деталях нашего разговора я не буду говорить, но надеюсь, что тренерский штаб мне будет доверять».

«Со своей стороны я буду делать все, чтобы соответствовать уровню игрока стартового состава киевского «Динамо», – сказал Бражко.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Источник Sportarena
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