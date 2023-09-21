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Пляжный футбол
21 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:52
774
0

Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 сентября в 17:45 матч Евролиги-2023 среди женских команд

21 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:52
774
0
Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
АФУ

21 сентября в 17:45 в итальянском Альгеро проходит матч межу командами Украины и Нидерландов в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соревнования, в которых примет участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира сыграют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.

Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.

Наставник сборной Украины Юрий Клименко: «Наша цель – получить медали Евролиги, и желательно – высшей пробы. Что касается соперников в группе, то жребий для нас был вполне нормальным. Я считаю, что у нас есть все шансы выйти в полуфинал и бороться за медали».

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не будет выступать в Евролиге 2023 из-за участия команды беларуси с национальными символами.

Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

  • Группа А: Италия, Чехия, Швеция
  • Группа В: Испания, Англия, Польша
  • Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды

Расписание матчей в группе С

  • 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
  • 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды
  • 22.09. 17:45. Португалия – Украина

Состав женской сборной Украины

  • Вратарь: Анастасия Терех.
  • Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
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Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко Украина - Нидерланды смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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