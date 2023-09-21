Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 сентября в 17:45 матч Евролиги-2023 среди женских команд
21 сентября в 17:45 в итальянском Альгеро проходит матч межу командами Украины и Нидерландов в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соревнования, в которых примет участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира сыграют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.
Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.
Наставник сборной Украины Юрий Клименко: «Наша цель – получить медали Евролиги, и желательно – высшей пробы. Что касается соперников в группе, то жребий для нас был вполне нормальным. Я считаю, что у нас есть все шансы выйти в полуфинал и бороться за медали».
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не будет выступать в Евролиге 2023 из-за участия команды беларуси с национальными символами.
Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол. Евролига 2023
Женский турнир. Групповой раунд
- Группа А: Италия, Чехия, Швеция
- Группа В: Испания, Англия, Польша
- Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды
Расписание матчей в группе С
- 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
- 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды
- 22.09. 17:45. Португалия – Украина
Состав женской сборной Украины
- Вратарь: Анастасия Терех.
- Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»