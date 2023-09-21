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  4. Крутых уступил второму сеяному на челленджере во Франции
ATP
21 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:46
108
0

Крутых уступил второму сеяному на челленджере во Франции

Алексей Крутых завершил выступления на турнире в Сен-Тропе

21 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:46
108
0
Крутых уступил второму сеяному на челленджере во Франции

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых завершил свои выступления на челленджере во французском Сен-Тропе.

В матче второго круга Крутых в трех сетах проиграл второму номеру посева, австрийцу Себастьяну Офнеру. Первый сет украинец смог выиграть, однако развить эту инициативу у него не получилось. В третьем сете Крутых был близок к отыгрышу, однако реализовать два брейк-пойнта при счете 4:5 не смог.

ATP Challenger 125, Сен-Тропе, Франция, хард, 2 круг

Себастьян Офнер (Австрия, 2) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:3, 6:4

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Алексей Крутых Себастьян Офнер ATP Сен-Тропе
Источник Sport.ua
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