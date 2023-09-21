Крутых уступил второму сеяному на челленджере во Франции
Алексей Крутых завершил выступления на турнире в Сен-Тропе
Вторая ракетка Украины Алексей Крутых завершил свои выступления на челленджере во французском Сен-Тропе.
В матче второго круга Крутых в трех сетах проиграл второму номеру посева, австрийцу Себастьяну Офнеру. Первый сет украинец смог выиграть, однако развить эту инициативу у него не получилось. В третьем сете Крутых был близок к отыгрышу, однако реализовать два брейк-пойнта при счете 4:5 не смог.
ATP Challenger 125, Сен-Тропе, Франция, хард, 2 круг
Себастьян Офнер (Австрия, 2) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:3, 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»
Украинцы уступили в поединке элит-раунда квалификации ЧМ-2024