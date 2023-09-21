Соболева и Запаринюк выбыли из турнира ITF в Румынии в парах

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк выбили из турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Соболева и Запаринюк не смогли обыграть местных спортсменок Илону Гиороае и Андрею Присакариу, проиграв им в двух сетах.

Примечательно, что Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк впервые в сезоне 2023 сыграли вместе.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары, четвертьфинал

Илона Гиороае/Андрея Присакариу (Румыния) – Анастасия Соболева/Анастасия Запаринюк (Украина) – 6:3, 6:4