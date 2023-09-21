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ITF
21 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:37
37
0

Соболева и Запаринюк выбыли из турнира ITF в Румынии в парах

Украинская пара не смогла обыграть местных теннисисток

21 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:37
37
0
Соболева и Запаринюк выбыли из турнира ITF в Румынии в парах
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк выбили из турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Соболева и Запаринюк не смогли обыграть местных спортсменок Илону Гиороае и Андрею Присакариу, проиграв им в двух сетах.

Примечательно, что Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк впервые в сезоне 2023 сыграли вместе.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары, четвертьфинал

Илона Гиороае/Андрея Присакариу (Румыния) – Анастасия Соболева/Анастасия Запаринюк (Украина) – 6:3, 6:4

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Источник Sport.ua
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