ITF21 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:37
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Соболева и Запаринюк выбыли из турнира ITF в Румынии в парах
Украинская пара не смогла обыграть местных теннисисток
21 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:37
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Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк выбили из турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии в парном разряде.
В четвертьфинальном матче Соболева и Запаринюк не смогли обыграть местных спортсменок Илону Гиороае и Андрею Присакариу, проиграв им в двух сетах.
Примечательно, что Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк впервые в сезоне 2023 сыграли вместе.
Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары, четвертьфинал
Илона Гиороае/Андрея Присакариу (Румыния) – Анастасия Соболева/Анастасия Запаринюк (Украина) – 6:3, 6:4
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