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Лига конференций
21 сентября 2023, 16:51 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:57
275
0

ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Гентом

Поединок Лиги конференций пройдет вечером 21 сентября в польском Люблине

21 сентября 2023, 16:51 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:57
275
0
ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Гентом
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела открытую тренировку в польском Люблине накануне поединка в еврокубках.

В матче 1-го тура Лиги конференций встретятся «Заря» Луганск и бельгийский «Гент».

Игра будет формально домашней для «Зари», но из-за войны команды будут играть в польском Люблине. Начало игры – 21 сентября в 22:00 по Киеву.

За день до игры главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Роман Вантух провели пресс-конференцию.

ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Гентом

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Источник ФК Заря Луганск
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