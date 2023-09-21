Лига конференций21 сентября 2023, 16:51 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:57
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ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Гентом
Поединок Лиги конференций пройдет вечером 21 сентября в польском Люблине
21 сентября 2023, 16:51 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:57
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Луганская «Заря» провела открытую тренировку в польском Люблине накануне поединка в еврокубках.
В матче 1-го тура Лиги конференций встретятся «Заря» Луганск и бельгийский «Гент».
Игра будет формально домашней для «Зари», но из-за войны команды будут играть в польском Люблине. Начало игры – 21 сентября в 22:00 по Киеву.
За день до игры главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Роман Вантух провели пресс-конференцию.
ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Гентом
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