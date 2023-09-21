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Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 17:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:39
665
3

«Судейством недовольны все». Итоги встречи клубов УПЛ

Посмотрим, будут ли изменения

21 сентября 2023, 17:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:39
665
3
«Судейством недовольны все». Итоги встречи клубов УПЛ
УАФ

По информации СМИ, на вчерашней встрече президентов клубов УПЛ главной темой для обсуждения стала работа арбитров в первой части сезона.

Судейством недовольны буквальны все клубы, которые надеются улучшить ситуацию в ближайшее время.

«Накипело! И люди уже не готовы это терпеть. Владельцы клубов договорились внутренне проработать этот вопрос. Кто-то настроен более радикально, кто-то – менее, но судейством недовольны все», – отмечает источник.

На встрече отсутствовал президент «Шахтера» Ринат Ахметов, который с командой находился в Германии, однако он пообещал быть на следующей встрече.

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Источник Украинский футбол
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wojsergivan
Главный спонсор судей отсутствовал!!!!!!!!
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valerafan1
Ви, президенти клубів, возьміть і відмовтеся від цих горе-суддів. Молоді завзяті рефері за більш адекватні гроші, а не тисячі баксів будуть чесно виконувати свою роботу. Хто платить, той і замовляє музику.
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