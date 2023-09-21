«Судейством недовольны все». Итоги встречи клубов УПЛ

По информации СМИ, на вчерашней встрече президентов клубов УПЛ главной темой для обсуждения стала работа арбитров в первой части сезона.

Судейством недовольны буквальны все клубы, которые надеются улучшить ситуацию в ближайшее время.

«Накипело! И люди уже не готовы это терпеть. Владельцы клубов договорились внутренне проработать этот вопрос. Кто-то настроен более радикально, кто-то – менее, но судейством недовольны все», – отмечает источник.

На встрече отсутствовал президент «Шахтера» Ринат Ахметов, который с командой находился в Германии, однако он пообещал быть на следующей встрече.