«Судейством недовольны все». Итоги встречи клубов УПЛ
Посмотрим, будут ли изменения
По информации СМИ, на вчерашней встрече президентов клубов УПЛ главной темой для обсуждения стала работа арбитров в первой части сезона.
Судейством недовольны буквальны все клубы, которые надеются улучшить ситуацию в ближайшее время.
«Накипело! И люди уже не готовы это терпеть. Владельцы клубов договорились внутренне проработать этот вопрос. Кто-то настроен более радикально, кто-то – менее, но судейством недовольны все», – отмечает источник.
На встрече отсутствовал президент «Шахтера» Ринат Ахметов, который с командой находился в Германии, однако он пообещал быть на следующей встрече.
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