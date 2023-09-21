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21 сентября 2023, 16:23 |
58
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября

Важные события во всех видах спорта

21 сентября 2023, 16:23 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 ЛАСК – Ливерпуль

Favbet 9.35 – 6.13 – 1.34

19:45 Панатинаикос – Вильярреал

Favbet 3.07 – 3.54 – 2.46

19:45 Шериф – Рома

Favbet 7.85 – 4.34 – 1.52

22:00 Аякс – Марсель

Favbet 2.52 – 3.67 – 2.77

22:00 Брайтон – АЕК

Favbet 1.18 – 9.00 – 17.00

22:00 Заря – Гент

Favbet 7.70 – 4.90 – 1.39

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Источник Sport.ua
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