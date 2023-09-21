СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября

В четверг, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 ЛАСК – Ливерпуль

9.35 – 6.13 – 1.34

19:45 Панатинаикос – Вильярреал

3.07 – 3.54 – 2.46

19:45 Шериф – Рома

7.85 – 4.34 – 1.52

22:00 Аякс – Марсель

2.52 – 3.67 – 2.77

22:00 Брайтон – АЕК

1.18 – 9.00 – 17.00

22:00 Заря – Гент

7.70 – 4.90 – 1.39