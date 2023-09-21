Другие новости21 сентября 2023, 16:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
Важные события во всех видах спорта
21 сентября 2023, 16:23 |
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В четверг, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 ЛАСК – Ливерпуль
19:45 Панатинаикос – Вильярреал
19:45 Шериф – Рома
22:00 Аякс – Марсель
22:00 Брайтон – АЕК
22:00 Заря – Гент
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