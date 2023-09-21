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  4. «Болезненный опыт». Трубин оценил свой первый матч ЛЧ в составе Бенфики
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 15:31 |
718
0

«Болезненный опыт». Трубин оценил свой первый матч ЛЧ в составе Бенфики

Получилось не очень

21 сентября 2023, 15:31 |
718
0
«Болезненный опыт». Трубин оценил свой первый матч ЛЧ в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин дебютировал в Лиге чемпионов в составе «Бенфики», однако матч против «Зальцбурга» удачным не назовешь.

Команда проиграла 0:2, а кипер привез пенальти (который соперник не реализовал) и заработал желтую карточку. Анатолию поставили низкую оценку за матч.

«Не тот результат и не тот перфоманс, который все ожидали. Это болезненный, но важный опыт. Нужно продолжать работать и становиться лучше», – отметил Трубин.

Это был только второй матч игрока после перехода из «Шахтера».

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Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов
Источник Instagram
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