Назначены судьи на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Комитет УАФ назначил судей на матчи 8-го тура УПЛ-2023/2024.

8 тур

22.09.2023

«Оболонь» – «Верес». Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 17.00. Арбитр – Омельченко А.В. (Славянск), ассистенты арбитра – Сердюк Д.А. (Полтава), Чопилко Т.Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Шмигельский А.В. (Львов). Арбитр ВАА – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Титаренко Ю.Д. (Киев).

«Александрия» – «Черноморец». Александрия. Стадион «Ника». 19.00. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), ассистенты арбитра – Рыбченко И.А. (Запорожье), Котубей П.В. (Закарпатская обл.), четвертый арбитр – Афанасьев А.А. (Харьков), наблюдатель арбитража – Мельничук В.Г. (Симферополь). Арбитр ВАА – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистент ВАА – Приступа С.А. (Черкасская обл.), наблюдатель ВАА – Войтюк А.М. (Запорожье). Делегат УАФ – Дегтярь А.И. (Полтава).

23.09.2023

ЛНЗ – «Динамо». Черкассы. Центральный стадион. 13.00 Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), ассистенты арбитра – Сухин В.В. (Одесса), Павлинов А.В. (Одесса), четвертый арбитр – Козорог К.В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Геренда Е.Б. (Калуш). Арбитр ВАА – Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистент ВАА – Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Лисенчук С.Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Иванченко Ю.А. (Киевская обл.). Ассистент делегата УАФ – Диденко Р.В. (Киевская обл.).

«Полесье» – «Минай». Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр – Евтухов Д.Ю. (Днепр), ассистенты арбитра – Куцев В.А. (Киевская обл.), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр – Резников Д.М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Коваленко Г.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Коротин В.И. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Задиран С.М. (Днепр). Делегат УАФ – Кучер А.М. (Ровно).

«Ворскла» – «Кривбасс». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистенты арбитра – Скрипка А.М. (Кропивницкий), Нижник В.А. (Винница), четвертый арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов), наблюдатель арбитража – Кутаков Д.А. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Бабий В.Д. (Житомир).

«Рух» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». 19.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра – Чертоляс М.В. (Херсон), Жуков А.В. (Харьков), четвертый арбитр – Задиран С.С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Дзюба С.М. (Хмельницкий). Арбитр ВАА – Козик Я.В. (Мукачево), ассистент ВАА – Марченко Д.Г. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Задорожняк С.Г. (Черновцы).

24.09.2023

«Заря» – «Днепр-1». Львов. Стадион «Украина». 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Грушко С.А. (Киевская обл.), Стрелецкая М.С. (Сумы), четвертый арбитр – Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража – Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Беркут А.А. (Сумы), наблюдатель ВАА – Покидько И.Р. (Полтава). Делегат УАФ – Понайда С.И. (Львов).

«Металлист 1925» – «Колос». Киев. Стадион «Левый берег». 17.00. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), ассистенты арбитра – Дашко О.В. (Киевская обл.), Клименко Т.А. (Хмельницкий), четвертый арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск). Арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье), ассистент ВАА – Скобля В.С. (Сумы), наблюдатель ВАА – Овчар М.М. (Калуш). Делегат УАФ – Прокопович Г.В. (Чернигов).