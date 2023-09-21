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  4. Соболева проиграла во втором раунде турнира ITF в Румынии
ITF
21 сентября 2023, 14:55 |
86
0

Соболева проиграла во втором раунде турнира ITF в Румынии

Анастасия Соболева не смогла обыграть Луцию Чирич Брагарич

21 сентября 2023, 14:55 |
86
0
Соболева проиграла во втором раунде турнира ITF в Румынии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла обыграть восьмого номера посева, хорватку Луцию Чирич Брагарич во втором круге турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

При этом Соболева легко без проблем первый сет со счетом 6:1, но затем хорватская теннисистка выиграла вторую партию, переведя встречу в третий сет, который также забрала.

Таким образом, Анастасия Соболева завершает выступления на турнире в Румынии в одиночном разряде, однако продолжает выступления в парной сетке вместе с другой украинской теннисисткой Анастасией Запаринюк.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, 2 круг

Луция Чирич Брагарич (Хорватия, 8) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 6:3, 6:4

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Источник Sport.ua
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