Соболева проиграла во втором раунде турнира ITF в Румынии
Анастасия Соболева не смогла обыграть Луцию Чирич Брагарич
Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла обыграть восьмого номера посева, хорватку Луцию Чирич Брагарич во втором круге турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.
При этом Соболева легко без проблем первый сет со счетом 6:1, но затем хорватская теннисистка выиграла вторую партию, переведя встречу в третий сет, который также забрала.
Таким образом, Анастасия Соболева завершает выступления на турнире в Румынии в одиночном разряде, однако продолжает выступления в парной сетке вместе с другой украинской теннисисткой Анастасией Запаринюк.
Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, 2 круг
Луция Чирич Брагарич (Хорватия, 8) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 6:3, 6:4
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