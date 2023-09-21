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Англия
21 сентября 2023, 13:36 |
57
0

Тоттенхэм ведет переговоры с Соном по новому контракту

Действующее соглашение капитана клуба действует до 2025 года

21 сентября 2023, 13:36 |
57
0
Тоттенхэм ведет переговоры с Соном по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры по новому долгосрочному контракту со своим капитаном Сон Хин Мином, сообщает издание 90min.

Действующее соглашение корейского вингера действует до лета 2025 года, но «шпоры» хотят перестраховаться, чтобы не потерять свою звезду. Источник отмечает, что Сон открыт к подписанию нового контракта, договоренность должна быть достигнута к Рождеству.

31-летний Сон Хин Мин в этом сезоне провел 6 матчей за «Тоттенхэм», в которых трижды отличился забитыми мячами. Интересно, что все 3 гола он забил в одном матче – против «Бернли» (5:2).

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Сон Хын Мин Тоттенхэм продление контракта Английская Премьер-лига
Источник 90min
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