Тоттенхэм ведет переговоры с Соном по новому контракту

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры по новому долгосрочному контракту со своим капитаном Сон Хин Мином, сообщает издание 90min.

Действующее соглашение корейского вингера действует до лета 2025 года, но «шпоры» хотят перестраховаться, чтобы не потерять свою звезду. Источник отмечает, что Сон открыт к подписанию нового контракта, договоренность должна быть достигнута к Рождеству.

31-летний Сон Хин Мин в этом сезоне провел 6 матчей за «Тоттенхэм», в которых трижды отличился забитыми мячами. Интересно, что все 3 гола он забил в одном матче – против «Бернли» (5:2).