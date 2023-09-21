Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конечно, хочется попасть в еврокубки»

Нападающий житомирского «Полесья» Филипп Будковский рассказал об амбициях команды на сезон и равенстве Украинской Премьер-лиги в сезоне 2023/24.

– Равенство чемпионата и его непредсказуемость – она раздражает, потому что нет возможности расслабиться, или наоборот мотивирует, потому что нужно еще больше работать, чтобы быть готовым к любому сопернику?

– Мотивирует в том плане, что ты можешь быть вверху турнирной таблицы. Это – мотивирует, потому что у каждого есть амбиции, каждый хочет чего-то достичь в футболе. Сейчас прогрессируют футболисты, команда прогрессирует, потому что идет на вершине. Это все меняется, но хочется, чтобы так и было. Это равенство должно мотивировать и мотивирует всех – всем хочется, чтобы команда так и шла к цели.

– Президент «Полесья» перед началом сезона объявил об амбициозной задаче – занять место в первой пятерке чемпионата и завоевать право на выступления в еврокубках. По твоему мнению, насколько эта задача будет мотивировать тебя и партнеров по команде?

– Это хорошая мотивация. Тем более, что мы сейчас в верхней части таблицы, каждый уже получил свою порцию мотивации. Мы хотим быть там, где мы сейчас есть – в зоне еврокубков. Есть амбиции президента, есть амбиции команды, есть амбиции тренера. Конечно, хочется попасть в еврокубки. Но всего этого можно достичь через тренировки, через футбольные поля. Все зависит от нас – если мы будем собранно играть и показывать тот футбол, в который мы умеем играть, то у нас все получится и все будет хорошо.

Напомним, житомиряне сейчас идут на 3-м месте УПЛ, набрав 12 очков в 7 турах чемпионата.