Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 12:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:28
1163
9

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»

Бывший нападающий сборной Украины с юмором ответил на вопрос о своей должности в «Днепре-1»

21 сентября 2023, 12:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:28
1163
9
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»
Євген Селезньов

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему в последнем интервью заявил, что работает в «Днепре-1» в должности Евгения Селезнева.

– В последнем вашем интервью на вопрос, кем вы работаете в «Днепре-1», вы ответили: «Евгением Селезневым». Что это значит?

– Я просто не люблю бессмысленных вопросов. Кем я работаю в «Днепре-1»? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения.

В этом сезоне «Днепр-1» в 5 стартовых матчах УПЛ набрал всего 6 очков, из-за чего идет на 12-м месте в чемпионате.

По теме:
Богдан БУТКО: «Пока я не узнаю свою команду»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конечно, хочется попасть в еврокубки»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу спортивный директор Украинская Премьер-лига Днепр-1
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 21 сентября 2023, 01:03 19
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ

«Орлы» проиграли «РБ Зальцбург» со счетом 0:2

Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored
Футбол | 21 сентября 2023, 11:16 0
Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored
Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored

Боле высокие оценки получили лишь авторы результативных действий

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Теннис | 21.09.2023, 08:25
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Футбол | 21.09.2023, 00:42
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Короче сам не знает что делает и делает ли, а мозгов тактично ответить нет
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
ash
Сомельє, мабуть
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Яценко
Цікаво почитати як дивляться ультри Дніпра і Береза на наяність кормільца в структурі клубу? Чи вже всі забули про його нещодавній вояж в оркостан, бо треба ж було годувати родину?
Ответить
+1
Умник
Селя есть Селя. Без него скучно.
Ответить
0
vruthiy-112
Молодець Женя,  так тримати і не попускати.!!!
Ответить
-1
prezidend
Директор департаменту хороших стосунків з усіма
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 38
Волейбол
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
19.09.2023, 16:50 1
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 34
Футбол
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
20.09.2023, 02:35 31
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем