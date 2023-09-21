Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему в последнем интервью заявил, что работает в «Днепре-1» в должности Евгения Селезнева.

– В последнем вашем интервью на вопрос, кем вы работаете в «Днепре-1», вы ответили: «Евгением Селезневым». Что это значит?

– Я просто не люблю бессмысленных вопросов. Кем я работаю в «Днепре-1»? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения.

В этом сезоне «Днепр-1» в 5 стартовых матчах УПЛ набрал всего 6 очков, из-за чего идет на 12-м месте в чемпионате.