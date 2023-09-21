Защитник Зари не сыграет в матче с Гентом

21 сентября в польском Люблине луганская «Заря» сыграет в групповом раунде Лиги конференций с бельгийским «Гентом».

Как стало известно Sport.ua, сегодня центральный защитник «Зари» Арсений Батагов не сможет помочь. Из-за повреждений он не был включен в состав спортивной делегации луганчан, которая отправилась в Польшу.

По информации нашего источника, игрок молодежной сборной Украины травмировался в последнем календарном матче с «Металлистом 1925» и вынужден был попросить замену на 56-й минуте. Поскольку на восстановление нужно время, Батагов не примет участия в поединке с «Гентом».