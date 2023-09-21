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Лига конференций
21 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 21 сентября 2023, 11:23
399
0

Защитник Зари не сыграет в матче с Гентом

Арсений Батагов не сможет помочь своей команде

21 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 21 сентября 2023, 11:23
399
0
Защитник Зари не сыграет в матче с Гентом
ФК Заря. Арсений Батагов

21 сентября в польском Люблине луганская «Заря» сыграет в групповом раунде Лиги конференций с бельгийским «Гентом».

Как стало известно Sport.ua, сегодня центральный защитник «Зари» Арсений Батагов не сможет помочь. Из-за повреждений он не был включен в состав спортивной делегации луганчан, которая отправилась в Польшу.

По информации нашего источника, игрок молодежной сборной Украины травмировался в последнем календарном матче с «Металлистом 1925» и вынужден был попросить замену на 56-й минуте. Поскольку на восстановление нужно время, Батагов не примет участия в поединке с «Гентом».

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Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент Арсений Батагов инсайд
Источник Sport.ua
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