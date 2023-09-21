Ливерпуль определился с наследником Салаха. Им стал игрок Реала

Английский «Ливерпуль» очень хочет подписать правого вингера мадридского «Реала» Родриго, если Мохамед Салах покинет команду, сообщает испанское издание Fichajes.

Отмечается, что «Реал» готов выслушать предложения по бразильцу, ведь он не поразил Анчелотти в начале сезона. К тому же, в команду должен прийти Килиан Мбаппе, который также нанесет удар по игровому времени Родриго.

Но трансфер будет не из легких, ведь «Реал» примет только очень хорошее предложение по своему игроку. Еще меньше будет вероятность трансфера, если Мохамед Салах уйдет из «Ливерпуля» в январе.