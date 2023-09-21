Боруссия Дортмунд абсолютно не заинтересована в возвращении Санчо
Вингер «Манчестер Юнайтед» оказался не нужен своему бывшему клубу
Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в трансфере флангового нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает немецкое издание BILD.
Ранее появлялись слухи, что в списке возможных подписаний «шмелей» есть их бывший игрок , но источник опровергает эту информацию. Зато издание подтверждает интерес «Барселоны» к аренде 23-летнего англичанина.
Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
В составе «Боруссии» Санчо провел 4 года своей карьеры. На его счету 137 матчей, 50 голов и 64 ассиста за дортмундскую команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арсений Батагов не сможет помочь своей команде
Без объяснения причин