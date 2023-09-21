Жозе МОУРИНЬО: «Я еще раз говорю – мы не проиграли финал Лиги Европы»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо не признает поражение в игре с «Севильей» в финале прошлогодней Лиги Европы:

«Я буду продолжать это говорить до своего последнего дня на должности главного тренера – «Рома» не проиграла финал Лиги Европы против «Севильи». Мы не проиграли тот финал в Будапеште, и я не передумаю, точка».

Напомним, Жозе Моуриньо недоволен противоречивыми решениями судей в том поединке, в том числе в дополнительное время игры. В итоге «Рома» проиграла финал в серии послематчевых пенальти (1:1 основное время, 1:4 по пенальти).