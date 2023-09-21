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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я еще раз говорю – мы не проиграли финал Лиги Европы»
Лига Европы
21 сентября 2023, 10:34 | Обновлено 21 сентября 2023, 10:36
1074
2

Жозе МОУРИНЬО: «Я еще раз говорю – мы не проиграли финал Лиги Европы»

Главный тренер «Ромы» не признает поражение в игре с «Севильей»

21 сентября 2023, 10:34 | Обновлено 21 сентября 2023, 10:36
1074
2
Жозе МОУРИНЬО: «Я еще раз говорю – мы не проиграли финал Лиги Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо не признает поражение в игре с «Севильей» в финале прошлогодней Лиги Европы:

«Я буду продолжать это говорить до своего последнего дня на должности главного тренера – «Рома» не проиграла финал Лиги Европы против «Севильи». Мы не проиграли тот финал в Будапеште, и я не передумаю, точка».

Напомним, Жозе Моуриньо недоволен противоречивыми решениями судей в том поединке, в том числе в дополнительное время игры. В итоге «Рома» проиграла финал в серии послематчевых пенальти (1:1 основное время, 1:4 по пенальти).

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Жозе Моуриньо Рома Рим Севилья Севилья - Рома Лига Европы пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
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Перець
Дивився цей матч суддя поц  100% по відношенню до Роми
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Serhii P.
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