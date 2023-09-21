ОФИЦИАЛЬНО. Эзри Конса подписал новый контракт с Астон Виллой

Центральный защитник английской «Астон Виллы» Эзри Конса официально подписал новый контракт с клубом.

Точный срок действия соглашения не сообщается, но сайт клуба отмечает, что контракт является долгосрочным.

25-летний центральный защитник присоединился к «Астон Вилле» еще в 2019 году, когда клуб приобрел его за 13.3 миллионов евро у «Брентфорда». С тех пор Эзри всегда считался важным игроком команды, сыграв 145 матчей за клуб, в том числе 7 в этом сезоне (все начинал в стартовом составе). На его счету 6 забитых мячей и 2 голевых передачи.