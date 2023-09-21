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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эзри Конса подписал новый контракт с Астон Виллой
Англия
21 сентября 2023, 09:48 |
73
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эзри Конса подписал новый контракт с Астон Виллой

Центральный защитник остается в клубе надолго

21 сентября 2023, 09:48 |
73
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эзри Конса подписал новый контракт с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эзри Конза

Центральный защитник английской «Астон Виллы» Эзри Конса официально подписал новый контракт с клубом.

Точный срок действия соглашения не сообщается, но сайт клуба отмечает, что контракт является долгосрочным.

25-летний центральный защитник присоединился к «Астон Вилле» еще в 2019 году, когда клуб приобрел его за 13.3 миллионов евро у «Брентфорда». С тех пор Эзри всегда считался важным игроком команды, сыграв 145 матчей за клуб, в том числе 7 в этом сезоне (все начинал в стартовом составе). На его счету 6 забитых мячей и 2 голевых передачи.

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Астон Вилла продление контракта Английская Премьер-лига
Источник ФК Астон Вилла
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