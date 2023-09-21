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WTA
21 сентября 2023, 10:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 10:57
161
0

Киченок / Фридзам – Сантамария / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/4 финала парного разряда в Гуанчжоу

21 сентября 2023, 10:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 10:57
161
0
Киченок / Фридзам – Сантамария / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

21 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против тандема Сабрина Сантамария (США) / Яна Сизикова. Встреча начнется 1-м запуском на корте №2. Время начала матча – 10:55 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразится против китайского тендема Гуо Ханью / Дзян Синью.

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Сабрина Сантамария Яна Сизикова смотреть онлайн WTA Гуанчжоу Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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