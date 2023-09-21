Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Американка София Кенин, которая на предыдущей стадии обыграла украинку Ангелину Калинину, оказалась сильнее латвийки Алены Остапенко, выбившей из турнира Марту Костюк.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, остановившая во втором круге Даяну Ястремскую, в 1/8 финала деклассировала седьмую сеяную Веронику Кудерметову.

Также следует отметить вылет лидера посева Онс Жабер, которая не смогла подать на матч с Мартиной Тревизан.

Гвадалахара. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Онс Жабер [1] – 6:7(4), 7:5, 6:3

Кэролайн Доулхайд – Екатерина Александрова [8] – 6:1, 6:2

Лейла Фернандес – Эмма Наварро – 6:2, 6:3

София Кенин – Алена Остапенко [6] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Вероника Кудерметова [7] – 6:2, 6:1

Каролин Гарсия [3] – Хейли Баптист – 7:5, 6:4

Эмилиана Аранго – Тейлор Таунсенд – 7:5, 1:6, 6:4

Мария Саккари [2] – Камила Джорджи – 6:2, 6:2

Гвадалахара. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд

Лейла Фернандес – София Кенин

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3]

Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2]