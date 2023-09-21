Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Обидчица Калининой обыграла обидчицу Костюк
Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
Американка София Кенин, которая на предыдущей стадии обыграла украинку Ангелину Калинину, оказалась сильнее латвийки Алены Остапенко, выбившей из турнира Марту Костюк.
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, остановившая во втором круге Даяну Ястремскую, в 1/8 финала деклассировала седьмую сеяную Веронику Кудерметову.
Также следует отметить вылет лидера посева Онс Жабер, которая не смогла подать на матч с Мартиной Тревизан.
Гвадалахара. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Мартина Тревизан – Онс Жабер [1] – 6:7(4), 7:5, 6:3
Кэролайн Доулхайд – Екатерина Александрова [8] – 6:1, 6:2
Лейла Фернандес – Эмма Наварро – 6:2, 6:3
София Кенин – Алена Остапенко [6] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [10] – Вероника Кудерметова [7] – 6:2, 6:1
Каролин Гарсия [3] – Хейли Баптист – 7:5, 6:4
Эмилиана Аранго – Тейлор Таунсенд – 7:5, 1:6, 6:4
Мария Саккари [2] – Камила Джорджи – 6:2, 6:2
Гвадалахара. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд
Лейла Фернандес – София Кенин
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3]
Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2]
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