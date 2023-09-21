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WTA
21 сентября 2023, 08:25 |
361
1

Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре

Обидчица Калининой обыграла обидчицу Костюк

21 сентября 2023, 08:25 |
361
1
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Американка София Кенин, которая на предыдущей стадии обыграла украинку Ангелину Калинину, оказалась сильнее латвийки Алены Остапенко, выбившей из турнира Марту Костюк.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, остановившая во втором круге Даяну Ястремскую, в 1/8 финала деклассировала седьмую сеяную Веронику Кудерметову.

Также следует отметить вылет лидера посева Онс Жабер, которая не смогла подать на матч с Мартиной Тревизан.

Гвадалахара. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Онс Жабер [1] – 6:7(4), 7:5, 6:3
Кэролайн Доулхайд – Екатерина Александрова [8] – 6:1, 6:2

Лейла Фернандес – Эмма Наварро – 6:2, 6:3
София Кенин – Алена Остапенко [6] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Вероника Кудерметова [7] – 6:2, 6:1
Каролин Гарсия [3] – Хейли Баптист – 7:5, 6:4

Эмилиана Аранго – Тейлор Таунсенд – 7:5, 1:6, 6:4
Мария Саккари [2] – Камила Джорджи – 6:2, 6:2

Гвадалахара. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд
Лейла Фернандес – София Кенин

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3]
Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2]

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Виктория Азаренко Камила Джорджи Вероника Кудерметова Каролин Гарсия Екатерина Александрова Мария Саккари Мартина Тревизан София Кенин Эмма Наварро Алена Остапенко Онс Жабер Кэролайн Доулхайд Тейлор Таунсенд Лейла Фернандес WTA Гвадалахара Хейли Баптист Эмилиана Аранго
Источник Sport.ua
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Sashamar
Тревізан розумничка! А Керолайн окрема подяка.
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