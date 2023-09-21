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ITF
21 сентября 2023, 00:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:44
53
0

Дема вышла во второй круг турнира ITF в Румынии

Виктория Дема обыграла местную теннисистку Марию Чиуботару

21 сентября 2023, 00:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:44
53
0
Дема вышла во второй круг турнира ITF в Румынии
ФТУ. Виктория Дема

Украинская теннисистка Виктория Дема вышла во второй круг турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

В первом круге Дема одержала волевую победу над местной теннисисткой Марией Чиуботару, отыгравшись после проигрыша в первом сете.

Следующей соперницей украинки будет греческая спортсменка Валентини Грамматикопулу, которая прошла на снятии в третьем сете своей соперницы Тифани Лемэтр из Франции. Ранее Дема и Грамматикопулу между собой не играли.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, 1 круг

Виктория Дема (Украина) – Мария Чиуботару (Румыния) – 4:6, 7:5, 6:3

Также во второй круг парной сетки прошли Анастасия Соболева и Анастасия Запаринюк на отказе своих соперниц Екатерины Макаровой и бельгийки Лары Салден. Следующими их соперницами будут две румынки, вторые сеяные Илона Гиороае и Андреа Присэкариу.

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Виктория Дема Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
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