«Это смешно». Брайтон ответил МЮ на предложение продать форварда

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» пытался подписать у «Брайтона» перспективного форварда Эвана Фергюсона, за которого давал 50 миллионов фунтов.

Однако Чайки назвали это предложение «смешным».

Тренер Роберто Де Дзерби начал давать шансы 18-летнему форварду в прошлом сезоне, когда Эван забил 5 голов, а в текущем у Фергюсона уже четыре гола в пяти встречах.

При этом летом МЮ не поскупился на нападающего Расмуса Хойлунда, отдав за него 75 миллионов евро.