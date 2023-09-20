Англия20 сентября 2023, 23:28 |
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«Это смешно». Брайтон ответил МЮ на предложение продать форварда
Клуб давал 50 миллионов за Эвана Фергюсона
20 сентября 2023, 23:28 |
1363
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По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» пытался подписать у «Брайтона» перспективного форварда Эвана Фергюсона, за которого давал 50 миллионов фунтов.
Однако Чайки назвали это предложение «смешным».
Тренер Роберто Де Дзерби начал давать шансы 18-летнему форварду в прошлом сезоне, когда Эван забил 5 голов, а в текущем у Фергюсона уже четыре гола в пяти встречах.
При этом летом МЮ не поскупился на нападающего Расмуса Хойлунда, отдав за него 75 миллионов евро.
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Комментарии 2
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