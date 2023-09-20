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  4. «Это смешно». Брайтон ответил МЮ на предложение продать форварда
Англия
20 сентября 2023, 23:28 |
1363
2

«Это смешно». Брайтон ответил МЮ на предложение продать форварда

Клуб давал 50 миллионов за Эвана Фергюсона

20 сентября 2023, 23:28 |
1363
2
«Это смешно». Брайтон ответил МЮ на предложение продать форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» пытался подписать у «Брайтона» перспективного форварда Эвана Фергюсона, за которого давал 50 миллионов фунтов.

Однако Чайки назвали это предложение «смешным».

Тренер Роберто Де Дзерби начал давать шансы 18-летнему форварду в прошлом сезоне, когда Эван забил 5 голов, а в текущем у Фергюсона уже четыре гола в пяти встречах.

При этом летом МЮ не поскупился на нападающего Расмуса Хойлунда, отдав за него 75 миллионов евро.

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Эван Фергюсон Брайтон Манчестер Юнайтед трансферы
Источник ESPN
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Комментарии 2
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andre_lui
Так за Фергюсона маловато. МЮ намагається повернути Фергюсона хоча б у такий спосіб
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+2
acfred
Мю пора своєю школою і клубом зайнятись - а не тільки купляти
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0
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