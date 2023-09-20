ВИДЕО. Бавария дважды забила в ворота Ман Юнайтед в первом тайме

Вечером 20 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

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В центральном матче дня в Мюнхене встречаются немецкая «Бавария» и английский «Ман Юнайтед».

«Бавария» дважды забила в ворота «Ман Юнайтед» в первом тайме (2:0, перерыв).

У мюнхенской команды отличились Лерой Сане и Серж Гнабри.

ГОЛ! 1:0. Лерой Сане, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 32 мин.