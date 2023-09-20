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  4. Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 22:24 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:43
7549
22

Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло

Игрок пробил выше ворот

20 сентября 2023, 22:24 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:43
7549
22
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

На 3-й минуте матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зальцбургом» пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь Анатолий Трубин, который во время углового пошел на подачу и снес соперника.

Рефери указал на точку и показал Анатолию желтую карточку. Однако Трубину и Орлам повезло, так как Конате пробил выше. Правда, вскоре арбитр поставил еще один пенальти (и удалил игрока «Бенфики»), с которым новый страж ворот команды уже не справился.

Видео моментов с участием Трубина на старте матча

Для Трубина это дебют в Лиге чемпионов за «Бенфику».

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Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Gargantua
ну за него хоть не 70 млн заплатили
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+3
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Serhii P.
Трубін чудить по повній 
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+2
avk2307
Онана тоже простой мяч пропустил.... Если кому то легче
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+2
Владислав Рейский
дебют так дебют
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+2
Octopus
Сегодня у редакции будет хороший вечер, Зинченко получил самую низкую оценку в команде на whoscored, трубин в данный момент получает самую низкую 
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+1
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easterly
макгвайєр намбер ту)))
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0
Alex T
Стоп, возмущались же что этот клуб не его уровень) а на деле?
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-1
Umidulla Abdurazzokov
Это второй Дрочинников для Бенфики. Видать забыли уже этого бородато-волосатого
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-2
Fitness.sports
Теперь Судакова лишь за копейки возьмут
Ответить
-3
Umidulla Abdurazzokov
Трупин уже второй пеналь привез. Пацан к успеху идет. Хвала богам, что этого г...а больше не будет в воротах сборной.
Ответить
-3
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Serhii P.
Трубін "грамотно" керує обороною. Все це нагадує не захист, а балаган. 
Ответить
-3
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