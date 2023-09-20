Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Игрок пробил выше ворот
На 3-й минуте матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зальцбургом» пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь Анатолий Трубин, который во время углового пошел на подачу и снес соперника.
Рефери указал на точку и показал Анатолию желтую карточку. Однако Трубину и Орлам повезло, так как Конате пробил выше. Правда, вскоре арбитр поставил еще один пенальти (и удалил игрока «Бенфики»), с которым новый страж ворот команды уже не справился.
Видео моментов с участием Трубина на старте матча
Для Трубина это дебют в Лиге чемпионов за «Бенфику».
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