Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло

На 3-й минуте матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зальцбургом» пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь Анатолий Трубин, который во время углового пошел на подачу и снес соперника.

Рефери указал на точку и показал Анатолию желтую карточку. Однако Трубину и Орлам повезло, так как Конате пробил выше. Правда, вскоре арбитр поставил еще один пенальти (и удалил игрока «Бенфики»), с которым новый страж ворот команды уже не справился.

Видео моментов с участием Трубина на старте матча

Для Трубина это дебют в Лиге чемпионов за «Бенфику».