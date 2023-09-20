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  4. Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 22:12 |
356
14

Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»

Пока хавбек остается в Украине

20 сентября 2023, 22:12 |
356
14
Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Кривцов считает, что полузащитник команды Георгий Судаков уже готов к переходу в европейский топ-чемпионат.

«Судаков очень добавил, еще в прошлом сезоне было видно. Становится лидером «Шахтера», очень много от него зависит в команде. Как Зинченко сказал, Судаков – один из следующих, кто должен уйти. Куда? Думаю, если он захочет в Англию, то легко сможет там играть».

«Трубин? Я рад за каждого украинца, кто переходит в хороший чемпионат. Это важно и для сборной, и для команд. Становится понятно, что «Динамо» и «Шахтер» – это не золотая клетка. Год-два – и тебя заберут», – сказал Кривцов.

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Источник Sportarena
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Комментарии 14
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avk2307
Откуда Кривцов знает как в АПЛ заиграть?
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+4
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Alexx
У донецких полная безнадега .аж жалко
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+3
dadlismit
Может заиграть, а может и не заиграть ... 
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+2
ALKOSruLKA
...як Мудрик
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+2
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Umidulla Abdurazzokov
Уже вчера заиграл. Там вроде Матвиенко уже вот вот должны купить за 40 лямов
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+1
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easterly
якщо вчасно поминяє шипи на бутцах)
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+1
Burevestnik
це добре коли авторитетний спеціаліст по АПЛ бачить вірний шлях Судакова до успіху.
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0
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