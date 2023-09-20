Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Кривцов считает, что полузащитник команды Георгий Судаков уже готов к переходу в европейский топ-чемпионат.

«Судаков очень добавил, еще в прошлом сезоне было видно. Становится лидером «Шахтера», очень много от него зависит в команде. Как Зинченко сказал, Судаков – один из следующих, кто должен уйти. Куда? Думаю, если он захочет в Англию, то легко сможет там играть».

«Трубин? Я рад за каждого украинца, кто переходит в хороший чемпионат. Это важно и для сборной, и для команд. Становится понятно, что «Динамо» и «Шахтер» – это не золотая клетка. Год-два – и тебя заберут», – сказал Кривцов.