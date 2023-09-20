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ATP
20 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:42
63
0

Роджер ФЕДЕРЕР: «Товарищество на Кубке Лэйвера – это прекрасно»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о значении Кубка Лэйвера для теннисистов

20 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:42
63
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Товарищество на Кубке Лэйвера – это прекрасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Роджер Федерер рассказал о значении и пользе Кубка Лейвера для теннисистов, которые в нем участвуют.

«Товарищество, люди из разных стран, которые выступали, как команда, как я и Новак или я и Рафа – это прекрасно. А что особенно важно – теннисисты уезжают с огромным количеством знаний, которые могут применять в повседневной практике, повседневной жизни на корте и вспоминать Кубок Лейвера, что они чему-то научились у таких людей, как Джон Макинрой, Бьорн Борг, или общаясь со мной, Рафой, Новаком или Родом Лэйвером», – сказал Роджер Федерер.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кубок Лэйвера пройдет с 22 по 24 сентября в канадском Ванкувере.

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Кубок Лейвера Роджер Федерер
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