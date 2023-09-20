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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель прекратил сотрудничество с главным тренером
Франция
20 сентября 2023, 21:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:29
720
3

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель прекратил сотрудничество с главным тренером

Французский клуб уволил Марселино и весь тренерский штаб

20 сентября 2023, 21:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:29
720
3
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель прекратил сотрудничество с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

Французский «Марсель» прекратил сотрудничество с тренером Марселино Гарсией Торралем и его штабом.

«Олимпик Марсель» считает, что события, которые произошли 18 сентября и угрозы в адрес членов руководства клуба не позволяют Марселино и его штабу нормально выполнять те задачи, для которых они были наняты. В результате этой позорной ситуации Марселино и его штаб не способны продолжать свою миссию в «Марселе». Все в клубе очень сожалеют, что приходится по не связанным со спортом причинам расставаться с главным тренером и тренерским штабом, которые пришли 23 июня и проявляли полную преданность клубу», – гласит официальное сообщение.

Под руководством Марселино Гарсии Торраля «Марсель» сыграл семь матчей, в которых по три раза победил и сыграл вничью и потерпел одно поражение.

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Марсель Лига 1 отставка
Источник ФК Марсель
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Алексей Кривошейкин
Так, а що там сталося?Хто погрожував?Гугл нічого не каже...
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AndiM
Прийшов, насрав і щеневтік. Прямо як вовка щеля.
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0
PUMA
Наверное Малиновский поспешил с уходом из Марселя 
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