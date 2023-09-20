ОФИЦИАЛЬНО. Марсель прекратил сотрудничество с главным тренером

Французский «Марсель» прекратил сотрудничество с тренером Марселино Гарсией Торралем и его штабом.

«Олимпик Марсель» считает, что события, которые произошли 18 сентября и угрозы в адрес членов руководства клуба не позволяют Марселино и его штабу нормально выполнять те задачи, для которых они были наняты. В результате этой позорной ситуации Марселино и его штаб не способны продолжать свою миссию в «Марселе». Все в клубе очень сожалеют, что приходится по не связанным со спортом причинам расставаться с главным тренером и тренерским штабом, которые пришли 23 июня и проявляли полную преданность клубу», – гласит официальное сообщение.

Под руководством Марселино Гарсии Торраля «Марсель» сыграл семь матчей, в которых по три раза победил и сыграл вничью и потерпел одно поражение.