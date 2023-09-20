Украинцы в ЛЧ. Зинченко и Трубин выйдут в основе Арсенала и Бенфики

Украинец Александр Зинченко проведет первый матч Лиги чемпионов в составе «Арсенала». Лондонская команда в стартовом туре примет бывшую команду Зинченко ПСВ, матч начнется в 22:00.

Первый матч в Лиге чемпионов в составе «Бенфики» проведет и украинский вратарь Анатолий Трубин. Он выйдет в старте.

Португальская команда в 22:00 начнет домашний матч против «Зальцбурга».