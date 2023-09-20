Лига чемпионов20 сентября 2023, 20:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:59
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Украинцы в ЛЧ. Зинченко и Трубин выйдут в основе Арсенала и Бенфики
Первые матчи игроков в ЛЧ за команды
20 сентября 2023, 20:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:59
613
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Украинец Александр Зинченко проведет первый матч Лиги чемпионов в составе «Арсенала». Лондонская команда в стартовом туре примет бывшую команду Зинченко ПСВ, матч начнется в 22:00.
Первый матч в Лиге чемпионов в составе «Бенфики» проведет и украинский вратарь Анатолий Трубин. Он выйдет в старте.
Португальская команда в 22:00 начнет домашний матч против «Зальцбурга».
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