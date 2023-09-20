Украина. Премьер лига20 сентября 2023, 19:49 |
193
4
Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги
Пошли по пути Вереса
20 сентября 2023, 19:49 |
193
4
«Черноморец» объявил о том, что матч Кубка Украины против «Кривбасса» можно будет посмотреть только на канале клуба в Youtube. При этом трансляция будет платной.
Доступ получат только спонсоры, оформившие подписку за 35 гривен. Матч состоится 27 сентября.
Ранее по этому пути пошел «Верес». Клуб сообщил, что за просмотр поединка Кубка Украины с «Шахтером» нужно будет заплатить 35 гривен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2023, 23:54 203
Донецкий клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов
Футбол | 20 сентября 2023, 19:02 2
Стали известны составы команд
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Футбол | 20.09.2023, 11:27
Футбол | 20.09.2023, 02:35
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Тут доплачивать надо за просмотр таких матчей, клоуны)
Так і знав, що Верес створить поганий прецедент)
Показать Скрыть 1 ответ
Не верю что бесплатно ктото будет смотреть
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.09.2023, 07:20 25
18.09.2023, 17:25 29
20.09.2023, 11:19 11
19.09.2023, 15:59 33
19.09.2023, 07:15
Футбол