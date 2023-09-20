Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги

«Черноморец» объявил о том, что матч Кубка Украины против «Кривбасса» можно будет посмотреть только на канале клуба в Youtube. При этом трансляция будет платной.

Доступ получат только спонсоры, оформившие подписку за 35 гривен. Матч состоится 27 сентября.

Ранее по этому пути пошел «Верес». Клуб сообщил, что за просмотр поединка Кубка Украины с «Шахтером» нужно будет заплатить 35 гривен.