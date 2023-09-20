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Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 19:49 |
193
4

Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги

Пошли по пути Вереса

20 сентября 2023, 19:49 |
193
4
Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги
ФК Черноморец

«Черноморец» объявил о том, что матч Кубка Украины против «Кривбасса» можно будет посмотреть только на канале клуба в Youtube. При этом трансляция будет платной.

Доступ получат только спонсоры, оформившие подписку за 35 гривен. Матч состоится 27 сентября.

Ранее по этому пути пошел «Верес». Клуб сообщил, что за просмотр поединка Кубка Украины с «Шахтером» нужно будет заплатить 35 гривен.

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Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 4
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Billy Bons
Тут доплачивать надо за просмотр таких матчей, клоуны)
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+4
Вася Пупкин
Так і знав, що Верес створить поганий прецедент)
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0
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Alexx
Не верю что бесплатно ктото будет смотреть
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0
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