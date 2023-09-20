Вертолет владельца Ворсклы Жеваго передали ВСУ

Стало известно, что вертолет, который был конфискован у бывшего нардепа Константина Жеваго, 20 сентября был передан на баланс Вооруженных сил Украины и будет выполнять задачи в одной из боевых частей.

Владелец клуба УПЛ «Ворскла» сейчас находится во Франции, где был задержан в рамках объявления в международный розыск. Украина надеется на экстрадицию Жеваго.

На имущество был наложен арест после того, как Жеваго обвинили в растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит.