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Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:51
537
2

Вертолет владельца Ворсклы Жеваго передали ВСУ

Конфискованное имущество

20 сентября 2023, 19:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:51
537
2
Вертолет владельца Ворсклы Жеваго передали ВСУ
dbr.gov.ua

Стало известно, что вертолет, который был конфискован у бывшего нардепа Константина Жеваго, 20 сентября был передан на баланс Вооруженных сил Украины и будет выполнять задачи в одной из боевых частей.

Владелец клуба УПЛ «Ворскла» сейчас находится во Франции, где был задержан в рамках объявления в международный розыск. Украина надеется на экстрадицию Жеваго.

На имущество был наложен арест после того, как Жеваго обвинили в растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит.

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Ворскла Полтава Константин Жеваго российско-украинская война
Источник Новое время
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Swed
Толку с такого вертолёта нет.   Как эвакуатор - смертельно опасно.
Журналистов катать над Карпатами.
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