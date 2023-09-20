Роман ДИДЫК: «Хочется побеждать в каждом матче»

Защитник «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

«Мы будем играть против чемпиона и нынешнего лидера УПЛ. Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника. В этом сезоне у «Шахтера» новый тренер, и они начали играть в более быстрый футбол. У «горняков» неплохой центр поля и сейчас после дисквалификации возвращается Бондаренко, Судаков после травмы набирает форму. Также у них хорошая скамейка запасных, поэтому там хватает качественных игроков. Мы ожидаем, что это будет хорошая игра.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы первые тайма мы играли так же качественно, как и вторую половину игры. Мы знаем об этом недостатке, обсуждали его и делаем все, чтобы исправить эту ситуацию.

Конечно, хочется побеждать в каждом матче, а после поражения в предыдущей игре было плохое настроение. Но это футбол, и это нормальный процесс. Мы сделали выводы и двигаемся дальше», – сказал Дидык.

Матч 8-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» будет сыгран 23 сентября и начнется в 19:00. Львовская команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата.