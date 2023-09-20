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Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 18:51 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:30
2926
10

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

Генеральный директор «Шахтера» жестко раскритиковал организацию

20 сентября 2023, 18:51 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:30
2926
10
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал ФИФА за правило, которое позволяло легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракт с украинскими клубами.

– ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

– Потому что с начала войны позволила иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно?

– Да. Посмотрите на пример: в начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата частями. Но вдруг мы уже не имели ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли. Никогда не было консультаций с ФИФА – до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто из нее выбросили. Мы достигли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов.

– Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, теперь вы хотите подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

– Да, для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом» и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона. Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов, но он перешел в «Тоттенхэм» за ноль евро. И это никого не волнует. Мы даже принимаем меры в отношении «Лиона» и «Галатасарая» по аналогичному трансферу нашего игрока Тете. А знаете ли вы, кто выиграет в этой ситуации больше всех? Агенты! Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из «Шахтера», а сами получают большие деньги. ФИФА позволила агентам наживаться на проблемах украинского футбола.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк ФИФА российско-украинская война Манор Соломон Тоттенхэм Тете Лион Галатасарай
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Комментарии 10
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nicksaf
Український футбол знищила корупція, і всім відомі її джерела. 
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+4
nicksaf
А кто розпочав сепаратизм і міг його припинити, поки не втрутилася раша?
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+2
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avk2307
Я коли Палкін таке каже згадую як він коментував перехід Йовічевича з Дніпра 1 .
Тоді він казав, що Йові мав право і скористався ним. А тут другоє, від Палкіна пішли і так не можна....
Хоча з іншого боку і справді , по рахункам потрібно платити , зп гравцям також платять а потім ті безкоштовно переходять...
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0
Умник
Как может Фифа уничтожить ЛНЗ Минац Курдивку Черноморец Кривбасс Левый берег и т.д.
Сергей может вы имели ввиду Шахтер уничтожила?
Ну тогда я вам скажу ввш начальник обдирает меня и мою семью, почему я должен вам сочувствовать?
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0
Фанькин кот
Чистая правда. Это правило должно распространятся только на рашкинские клубы и на всех их игроков. Чтобы, кто захочет, мог в любой момент покинуть любой кацапский клуб, причём бесплатно.
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0
Octopus
Да ФИФА охренела, независимо от того как кто относится к Палкину (думаю, почти все негативно)
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-1
Виктор Войцеховский
Не нужно сепарфутбол с украинским путать. 
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-1
Fitness.sports
Не стоит ныть так. На только вы пострадали это раз.  Во вторых это ваш вектор бразильцев. В третьих все вопросы к своему хозяину, Палкину.
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-2
a.fedorenko1953
Ахметов з Суркісами знищив український футбол, скуповуя 1-2 місця УПЛ, щоб харчуватися з ЛЧ.
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-2
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