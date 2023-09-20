Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал ФИФА за правило, которое позволяло легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракт с украинскими клубами.

– ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

– Потому что с начала войны позволила иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно?

– Да. Посмотрите на пример: в начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата частями. Но вдруг мы уже не имели ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли. Никогда не было консультаций с ФИФА – до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто из нее выбросили. Мы достигли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов.

– Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, теперь вы хотите подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

– Да, для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом» и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона. Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов, но он перешел в «Тоттенхэм» за ноль евро. И это никого не волнует. Мы даже принимаем меры в отношении «Лиона» и «Галатасарая» по аналогичному трансферу нашего игрока Тете. А знаете ли вы, кто выиграет в этой ситуации больше всех? Агенты! Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из «Шахтера», а сами получают большие деньги. ФИФА позволила агентам наживаться на проблемах украинского футбола.