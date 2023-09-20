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  4. Ванат и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 7 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 17:41 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:13
305
1

Ванат и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 7 тура УПЛ

Награды получили нападающий «Динамо» и тренер «Кривбасса»

20 сентября 2023, 17:41 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:13
305
1
Ванат и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 7 тура УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

На первом этапе выбора игрока и тренера тура УПЛ опросила спортивных журналистов, в том числе Sport.ua. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram, Facebook, Telegram) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Номинанты на звание лучшего игрока 7-го тура: Александр Васильев («Черноморец»), Владислав Ванат («Динамо»), Александр Рыбка («Оболонь»), Максим Прядун (ЛНЗ).

Номинанты на звание лучшего тренера 7-го тура: Олег Дулуб (ЛНЗ), Эдмар («Металлист 1925»), Мирча Луческу («Динамо»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»).

По итогам голосования лучшими игроком и тренером 7-го тура стали Владислав Ванат и Юрий Вернидуб.

Владислав Ванат: Instagram: 51%, Telegram: 51%, Google Form: 51%.

Юрий Вернидуб: Instagram: 34%, Telegram: 48%, Google Form: 29%.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Динамо Киев Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
Источник УПЛ
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Комментарии 1
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maxno
А чем Ванат лучший ? Вернидуб тут давно пора его признать . 
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