Орлов проиграл на старте челленджера в Румынии в парном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов и его итальянский напарник Джанмарко Феррари не смогли пройти в четвертьфинал челленджера в румынском Сибиу в парном разряде.

В первом круге Орлов и Феррари уступили французским теннисистам Жоффри Бланкано и Калвину Эмери. В первом сете украинско-итальянская пара при счете 3:4 отдала свою подачу и это решило судьбу сета. Во второй партии французам сразу удалось сделать брейк, Орлов и Феррари его отыграли, но Бланкано и Эмери сделали брейк еще раз, после чего довели сет и матч до победы.

ATP Challenger 75, Сибиу, Румыния, грунт, пары, 1 круг

Жоффри Бланкано/Калвин Эмери (Франция) – Владислав Орлов (Украина)/Джанмарко Феррари (Италия) – 6:3, 6:4