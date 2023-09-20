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  4. Орлов проиграл на старте челленджера в Румынии в парном разряде
ATP
20 сентября 2023, 18:18 |
33
0

Орлов проиграл на старте челленджера в Румынии в парном разряде

Владислав Орлов и Джанмарко Феррари не смогли обыграть двух французов

20 сентября 2023, 18:18 |
33
0
Орлов проиграл на старте челленджера в Румынии в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов и его итальянский напарник Джанмарко Феррари не смогли пройти в четвертьфинал челленджера в румынском Сибиу в парном разряде.

В первом круге Орлов и Феррари уступили французским теннисистам Жоффри Бланкано и Калвину Эмери. В первом сете украинско-итальянская пара при счете 3:4 отдала свою подачу и это решило судьбу сета. Во второй партии французам сразу удалось сделать брейк, Орлов и Феррари его отыграли, но Бланкано и Эмери сделали брейк еще раз, после чего довели сет и матч до победы.

ATP Challenger 75, Сибиу, Румыния, грунт, пары, 1 круг

Жоффри Бланкано/Калвин Эмери (Франция) – Владислав Орлов (Украина)/Джанмарко Феррари (Италия) – 6:3, 6:4

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ATP Сибиу Владислав Орлов Джанмарко Феррари
Источник Sport.ua
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