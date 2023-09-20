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ATP
20 сентября 2023, 17:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 17:52
65
0

Сачко не смог пройти в четвертьфинал челленджера в Австрии

Виталий Сачко в двух сетах уступил Деннису Новаку

20 сентября 2023, 17:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 17:52
65
0
Сачко не смог пройти в четвертьфинал челленджера в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко не смог пройти в четвертьфинал челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

В первом сете матча второго круга против местного теннисиста Денниса Новака Сачко уже в третьем гейме отдал свою подачу, при счете 2:3 отыграл брейк, но сразу отдал еще один гейм на своей подаче и отыграться уже не смог. Во второй партии украинский теннисист повел 2:0, но развить инициативу не смог. Австриец сразу отыграл брейк, а при счете 4:4 сделал еще один брейк, который стал решающим в матче.

ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, Австрия, грунт, 2 круг

Деннис Новак (Австрия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:4

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Виталий Сачко Деннис Новак
Источник Sport.ua
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