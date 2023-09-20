Основной вратарь Милана избежал серьезной травмы

Вчера «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом». На 81-й минуте из-за травмы поле покинул основной вратарь «россонери» Майк Меньян.

Однако МРТ, которое было проведено сегодня утром, не выявило у Меньяна тяжелых травм. У него небольшое повреждение мышц бедра, ориентировочные сроки восстановления – 10 дней.

Таким образом, Меньян точно пропустит ближайшие матчи Серии А против «Вероны» и «Кальяри» (23 и 27 сентября соответственно). Его участие в поединке с «Лацио» (30 сентября) также под вопросом.