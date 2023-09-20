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Италия
20 сентября 2023, 17:16 |
443
0

Основной вратарь Милана избежал серьезной травмы

Майк Меньян пропустит примерно 10 дней

20 сентября 2023, 17:16 |
443
0
Основной вратарь Милана избежал серьезной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Вчера «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом». На 81-й минуте из-за травмы поле покинул основной вратарь «россонери» Майк Меньян.

Однако МРТ, которое было проведено сегодня утром, не выявило у Меньяна тяжелых травм. У него небольшое повреждение мышц бедра, ориентировочные сроки восстановления – 10 дней.

Таким образом, Меньян точно пропустит ближайшие матчи Серии А против «Вероны» и «Кальяри» (23 и 27 сентября соответственно). Его участие в поединке с «Лацио» (30 сентября) также под вопросом.

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Майк Меньян Милан Милан - Ньюкасл травма
Источник Sky Sport Italia
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