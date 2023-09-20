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Украина. Первая лига
20 сентября 2023, 15:44 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:57
515
0

Стало известно, кто возглавил тернопольскую Ниву

24 сентября в очередном туре Первой лиги тернопольская «Нива» будет принимать лидера – «Карпаты»

20 сентября 2023, 15:44 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:57
515
0
Стало известно, кто возглавил тернопольскую Ниву
ЛАФ. Александр Стахив

Как стало известно Sport.ua, последние неудачи «Нивы» привели к отставке главного тренера Василия Малыка и второго тренера Эдуарда Павлова.

По информации нашего источника, исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал Александр Стахив, который входил в тренерский штаб Василия Малыка.

Пока в активе футболистов «Нивы» 10 очков и они занимают четвертое место в группе «А».

Ранее сообщалось, что после поражения от закарпатского «Хуста» (0:2) тернопольская «Нива» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды – Василием Малыком, который уже попрощался с командой. Малык возглавил команду в июне 2023 года, перед началом текущего сезона Первой лиги. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и еще 5 матчей проиграла.

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Нива Тернополь Василий Малык Эдуард Павлов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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