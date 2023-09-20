Испания20 сентября 2023, 15:27 |
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Хави и Френки де Йонг рассказали о продлении контракта голландца
Похоже, что договоренность между клубом и игроком будет достигнута скоро
20 сентября 2023, 15:27 |
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал, хотел ли он продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом:
«Конечно, я бы сделал это с закрытыми глазами. Он наш ключевой игрок и находится в самой лучшей форме в своей карьере».
Позже сам голландец рассказал, как продвигаются переговоры по новому соглашению:
«Продление моего контракта? Мой агент занимается этим вопросом, но что касается меня... Я счастлив здесь и хочу остаться».
Действующий контракт Френки де Йонг действует до лета 2026 года.
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