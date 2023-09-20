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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 15:06 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:07
319
3

Олег МАТВЕЕВ: «Не увидел характер Шахтера»

Бывший игрок «горняков» прокомментировал поражение клуба против «Порту»

20 сентября 2023, 15:06 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:07
319
3
Олег МАТВЕЕВ: «Не увидел характер Шахтера»
Олег Матвеев

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев прокомментировал поражение клуба в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3).

– «Шахтер» сыграл не лучшую свою игру как для ЛЧ. Я видел матч вживую. Понимаю, где-то может быть меньше мастерства, чем у португальцев. Но обычно «Шахтер» в таких матчах бьется за счет характера, однако в этой игре я ничего подобного не увидел. Да, ребята старались, но это первый матч такого турнира, нужно выходить и пытаться выгрызать все, а этого не было.

– Многие не поняли выбор Сикана слева в атаке.
– Я знаю Патрика и отношусь к нему с уважением, но когда увидел состав, не понял где-то пять позиций. Какой из Сикана вингер? Это чистый центрфорвард, который может навязать силовую борьбу. Поэтому слева он просто выпадал. Мироши и Лемкин вообще почти не играли раньше. Но если израильтянин – вынужденный выбор, то слева в защите – почему не Азаров, который уже играл и играл неплохо?

– Пропущенные голы, на ваш взгляд, это следствие чего?
– Индивидуальные ошибки. Первый гол – Келси в центре проигрывает борьбу, соперник вдвое ниже ростом оттирает его спокойно корпусом от мяча, идет пас по центру – защитников нет. Второй гол – это Сикан. Он отдавал такой пас, потому что никогда не играл на этой позиции и не знает как на ней играть. Он оказался с мячом на своей части поля и не знает, что делать с мячом, потому что он центральный нападающий. В детской школе учат, что нельзя давать поперек поля пас в центре. А он сделал это возле своей штрафной и вывел соперника один в один. Он был просто не на своем месте. А третий – Лемкин выбрасывается, его соперник спокойно оббегает. Не выбрасывайся, спласуйся, зачем? Так что голы мы фактически сами себе привезли.

– К кому меньше всего претензий?
– Зубков, Конопля, Ракицкий и Ризнык. Судаков проделал большой объем работы, но впереди ни ударов, ни обострения. От Сикана – просто ничего. Келси немного цеплялся за мяч, но мало. Степаненко слабо сыграл, не знаю почему.

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Олег Матвеев Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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Kamon
Барса может и 10 голов забить в ворота шахтера с такой дырявой защитой 
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+1
AndiM
Бачив вживу??? А як ти виїхав з країни бл? Щось я сумніваюсь що йому 65+ , що він інвалід чи в нього троє неповнолітніх дітей. Ось так і живемо вашу мать.
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0
Kamon
Даже в чемпионате играя в большинстве с оболонью, шахтер был мёртвым 
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0
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