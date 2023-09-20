Стало известно, где Эден Азар может продолжить футбольную карьеру
«Юнион Сент-Жилуаз» уже сделал игроку предложение
32-летний левый вингер Эден Азар получил предложение перейти в бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз», сообщает испанское издание AS.
Бывший капитан сборной Бельгии по-прежнему находится в статусе свободного агента. Эден получал некоторые предложения летом, но они не заставили его вернуться в футбол. Дело в том, что Азар не очень хочет покидать свой дом в Мадриде, где они живут вместе с семьей.
Тем не менее, у «Юниона» есть шансы на подписание когда-то одного из лучших игроков мира. Эден уже рассмотрел предложение бельгийского клуба, оно не произвело на него особого впечатления, но он его еще не отклонил.
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