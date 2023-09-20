Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где Эден Азар может продолжить футбольную карьеру
Бельгия
20 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 14:47
1041
1

Стало известно, где Эден Азар может продолжить футбольную карьеру

«Юнион Сент-Жилуаз» уже сделал игроку предложение

20 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 14:47
1041
1
Стало известно, где Эден Азар может продолжить футбольную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

32-летний левый вингер Эден Азар получил предложение перейти в бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз», сообщает испанское издание AS.

Бывший капитан сборной Бельгии по-прежнему находится в статусе свободного агента. Эден получал некоторые предложения летом, но они не заставили его вернуться в футбол. Дело в том, что Азар не очень хочет покидать свой дом в Мадриде, где они живут вместе с семьей.

Тем не менее, у «Юниона» есть шансы на подписание когда-то одного из лучших игроков мира. Эден уже рассмотрел предложение бельгийского клуба, оно не произвело на него особого впечатления, но он его еще не отклонил.

По теме:
Барселона интересуется игроком Антверпена
Гарри КЕЙН: «Был осведомлен об интересе МЮ, но рад, что перешел в Баварию»
Дебюты Трубина и Сидорчука. Результативная победа Цыганкова и Довбика
Юнион Сент-Жилуаз Эден Азар трансферы чемпионат Бельгии по футболу свободный агент
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 20 сентября 2023, 15:20 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Бокс | 20 сентября 2023, 11:19 5
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»

Британец снова собрался на пенсию

УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай
Футбол | 20.09.2023, 14:59
УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай
УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай
Провал. По гамбургскому счету
Футбол | 20.09.2023, 11:27
Провал. По гамбургскому счету
Провал. По гамбургскому счету
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарік1994
Мабуть найбільше футбольне падіння у 21 сторіччі. Авжеж ж є гідні конкуренти, але те як стрімко і з якої вершини впав Азар...
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 202
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 4
Бокс
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 29
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 37
Волейбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем