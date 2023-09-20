ОФИЦИАЛЬНО. Алехандро Бальде подписал новый контракт с Барселоной

Испанский левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде подпишет новый контракт с каталонской командой, сообщают официальные соц. сети клуба.

Новое соглашение будет действовать до 2028 года. Также в контракте прописана сумма отступных, но вряд ли она когда-нибудь будет активирована – клаусула составляет 1 миллиард евро.

Интересно, что соглашение еще не подписано. Торжественное подписание нового контракта состоится 21 сентября, после чего президент клуба и сам игрок дадут несколько комментариев прессе.

Алехандро Бальде присоединился к «Барселоне» еще в 2011 году, тогда ему было 8 лет. Он дебютировал за первую команду в сезоне 2021/22, а в кампании 2022/23 стал основным выбором на позицию левого защитника.